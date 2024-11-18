США рассматривают введение санкций против госбанка РФ, который имеет доступ к SWIFT

США рассматривают возможность введения санкций против крупного государственного банка России - "Газпромбанка", который до сих пор имеет доступ к международной системе SWIFT и валютным расчетам.

Об этом сообщает Nikkei, пишет Liga.net.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о внесении "Газпромбанка" в санкционные списки. Этот банк, третий по величине активов в России, служит основным финансовым хабом для расчетов за российский газ с Европой.

Предполагается, что новые санкции могут лишить Газпромбанк возможности проводить операции с финансовыми учреждениями США.

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Решение по санкциям ожидается до конца ноября, и об этом уже проинформированы партнеры США по G7.

"Газпромбанк", треть которого принадлежит „Газпрому", а еще 40% - его пенсионному фонду, до сих пор не попадал под жесткие западные ограничения.

В США ему запрещено привлекать капитал на долговом рынке, но на его дочерние компании и топ-менеджеров уже наложены санкции.

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Напомним:

В 2022 году Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России. Санкции включали примерно 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, а также первые санкции против руководителей "Газпромбанка".

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июне 2022 года призвал партнеров отключить от SWIFT российский "Газпромбанк".

Российский "Газпромбанк" с 27 января 2023 года прекратил трансграничные переводы в долларах США.