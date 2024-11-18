Греция в шестой раз блокирует перевалку нефти из России у своих берегов
ВМС Греции еще на четыре месяца продлили серию военно-морских учений в Лаконийском заливе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Военные учения должны были завершиться 15 ноября, но теперь продлятся до середины марта - более десяти месяцев после их начала.
Отмечается, что Лаконийский залив стал одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для обхода санкций Европейского Союза против РФ. В мае Греция заявила о проведении военно-морских учений в регионе, запретив заход коммерческих судов.
Ранее правительство Греции утверждало, что учения направлены на прекращение перевозок грузов, которые, по мнению международных органов надзора за судоходством, являются риском для безопасности на море.
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Напомним:
На этой неделе греческий военно-морской флот продлил действие рекомендаций, которые фактически предотвращают перекачку российской нефти с судна на судно у берегов Греции.
Панамская морская администрация (AMP) лишит своего флага четыре судна российского теневого флота, попавших под санкции США.