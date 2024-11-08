Панама позбавить свого прапора чотири танкери тіньового флоту Росії

Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського тіньового флоту, що потрапили під санкції США.

Про це повідомляє пресслужба AMP.

Власниками суден є компанії LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping та LNG Gamma Shipping, що базуються в Сінгапурі.

LNG-танкери North Air, North Mountain, North Way та North Sky раніше були ідентифіковані як частина тіньового флоту Росії, а їх власники намагались ухилитись від санкцій, накладених США на проєкт Arctic LNG 2.

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Зазначається, що цей процес було розпочато 4 жовтня.

В повідомленні додають, що Панама продовжить захищати інтереси панамської морської спільноти і діятиме рішуче у справі анулювання суден.

AMP пообіцяло рішуче діяти в інтересах панамського і міжнародного морського співтовариства в питанні анулювання реєстрації кораблів, що потрапили під обмеження.

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Реєстрація суден під прапором Панами надає судновласникам кілька важливих переваг, зокрема, можливість відкритої реєстрації та наймання працівників з-за кордону з нижчою оплатою праці.

Нагадаємо:

Хоча деякі судна тіньового флоту РФ все ще користуються послугами західних страхових компаній, більшість власників звертаються до російських страхувальників, яких підтримує державна перестрахувальна компанія РФ.

Тіньовий флот приносить Росії за експорт нафти більше грошей, ніж Україна отримала від партнерів від початку великої війни.