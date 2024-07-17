Греція продовжила заборону на перевалку російської нафти у своїх водах

Цього тижня грецький військово-морський флот продовжив дію рекомендацій, які фактично запобігають перекачуванню російської нафти з судна на судно біля берегів Греції.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Протягом останніх місяців Греція видавала і продовжувала такі рекомендації у зв'язку з військовими навчаннями біля Лаконської затоки і навіть далі, біля острова Кітіра, закликаючи торгові та інші судна уникати цього району.

Останню рекомендацію було продовжено до 15 вересня 2024 року.

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"Очевидно, що вона ефективно запобігає перевалці вантажів, які не повинні цього робити", - зазначило одне з джерел.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році міжнародні санкції ускладнили торгівлю російською нафтою і нафтопродуктами, що змусило трейдерів шукати лазівки для їхнього експорту, включаючи офшорні перевалки нафти з судна на судно.

Води навколо південного узбережжя Греції та Лаконської затоки останнім часом стали місцем для перевалки танкерами російської нафти на інші судна.

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Грецькі чиновники в минулому заявляли, що грецька влада не може перевіряти судна під іноземним прапором у міжнародних водах, і такі військово-морські рекомендації допомагають стримувати офшорні перевантаження з судна на судно.

Нагадаємо:

Під тиском грецького військово-морського флоту трейдери російської нафти знайшли нове місце для перевантаження вантажів в Середземному морі - марокканське місто Надор.

Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.

Економічна правда.