Греція продовжила заборону на перевалку російської нафти у своїх водах
Цього тижня грецький військово-морський флот продовжив дію рекомендацій, які фактично запобігають перекачуванню російської нафти з судна на судно біля берегів Греції.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.
Протягом останніх місяців Греція видавала і продовжувала такі рекомендації у зв'язку з військовими навчаннями біля Лаконської затоки і навіть далі, біля острова Кітіра, закликаючи торгові та інші судна уникати цього району.
Останню рекомендацію було продовжено до 15 вересня 2024 року.
"Очевидно, що вона ефективно запобігає перевалці вантажів, які не повинні цього робити", - зазначило одне з джерел.
Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році міжнародні санкції ускладнили торгівлю російською нафтою і нафтопродуктами, що змусило трейдерів шукати лазівки для їхнього експорту, включаючи офшорні перевалки нафти з судна на судно.
Води навколо південного узбережжя Греції та Лаконської затоки останнім часом стали місцем для перевалки танкерами російської нафти на інші судна.
Грецькі чиновники в минулому заявляли, що грецька влада не може перевіряти судна під іноземним прапором у міжнародних водах, і такі військово-морські рекомендації допомагають стримувати офшорні перевантаження з судна на судно.
Нагадаємо:
Під тиском грецького військово-морського флоту трейдери російської нафти знайшли нове місце для перевантаження вантажів в Середземному морі - марокканське місто Надор.
Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.
Економічна правда.