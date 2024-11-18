"Новая почта" не купила бы "Укрпочту" на приватизации даже за 1 доллар – Климов

Соучредитель группы Nova Вячеслав Климов заявил, что его компания не стала бы участвовать в приватизации "Укрпочты".

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

По его убеждению, все государственные компании должны быть приватизированы, потому что государство - это крайне неэффективный собственник. Более того, по словам Климова, приватизировать госпредприятия надо не ради прибыли, а чтобы избавиться - за 1 доллар.

"Будем ли мы участниками такой приватизации "Укрпочты"? Думаю, что нет", - заявил Климов.

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Он пояснил, что в своей стратегии группа Nova "не играет" в M&A (Mergers and Acquisitions - процесс поглощения других компаний или объединения), а фокусируется на выращивании бизнесы собственноручно.

"M&A - это сложно: надо интегрировать операции и корпоративные культуры двух бизнесов. Я не знаю, как интегрировать старую государственную компанию в нашу здоровую инновационную клиентоцентричную культуру. Поэтому вряд ли мы будем участниками такого процесса", - добавил Климов.

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Напомним:

Соучредитель группы Nova Вячеслав Климов заявил, что "Новая почта" внутри Украины по отправлениям выиграла конкурентную борьбу с "Укрпочтой".

Компания "Новая почта" в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.