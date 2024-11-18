"Нова пошта" може запрацювати в США у 2025 році
Понеділок, 18 листопада 2024, 11:54 -
Компанія "Нова пошта" в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю ЕП.
"Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться", – зазначив Климов.
Він пояснив, що ціль експансії Nova – стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.
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За словами Климова, у США найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни – 68.
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Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США.
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