"Нова пошта" може запрацювати в США у 2025 році

Компанія "Нова пошта" в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю ЕП.

"Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться", – зазначив Климов.



Він пояснив, що ціль експансії Nova – стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.



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За словами Климова, у США найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни – 68.

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Нагадаємо:

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Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США.