Співзасновник "Нової пошти": ми не помічаємо "Укрпошту" як конкурента в Україні

Співзасновник групи Nova Вячеслав Климов заявив, що "Нова пошта" всередині України по відправленнях виграла конкурентну боротьбу з "Укрпоштою".

Про це він повідомив в інтерв’ю ЕП.

"Якщо казати про національного оператора як про конкурента, то я скажу, що ми їх практично не помічаємо, особливо всередині України", - розповів він.

За його словами, "Укрпошта" є лідером у міжнародних відправленнях завдяки тому, що всі національні пошти об’єднані між собою, і величезна кількість товарів потрапляє в Україну завдяки національному оператору.

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"Щодо пересилання відправлень всередині країни, думаю, ми цю конкурентну боротьбу виграли давно і, як на мене, відрив продовжує збільшуватися", - додав він.

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Нагадаємо:

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Компанія "Нова пошта" в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.