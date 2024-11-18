Комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению с изменениями

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады принял проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению и внес финальные правки.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

Основные изменения, которые предложили депутаты:

Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2 млрд долларов (около 90 млрд грн) для покрытия военных расходов, в частности на закупку оружия. Эти средства будут отражены в спецфонде внешних заимствований и направлены на расходы Минобороны.

Оставлено 4% налога на доходы физических лиц (кроме военного сбора) в общинах, что означает общую долю в 64% для местных бюджетов. Эти средства пойдут на покрытие расходов за коммунальные услуги и энергоносители. В то же время отменена субвенция областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на сумму 12,2 млрд грн.

Прифронтовые громады получили право не перечислять реверсные дотации в государственный бюджет, что высвободит 593 млн грн для местных нужд.

"Укрзализныце" выделены дополнительные 128 млн грн на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры.

Национальной академии наук выделили дополнительно 277,1 млн грн, в том числе для финансирования исследований в военной сфере.

Из бюджета исключили возможность политическим партиям покупать военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Отменено обязательство для больниц держать средства на счетах в Казначействе.

Остальные положения остались без изменений и утверждены в том виде, в котором их подавало правительство. Далее документ ожидает голосования в сессионном зале во втором чтении и утверждения в целом.

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Напомним:

Кабинет министров Украины одобрил ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2025 год.

Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.

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