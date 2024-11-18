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Комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению с изменениями

Понедельник, 18 ноября 2024, 11:05 - Артур Крыжный

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады принял проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению и внес финальные правки.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

Основные изменения, которые предложили депутаты:

  • Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2 млрд долларов (около 90 млрд грн) для покрытия военных расходов, в частности на закупку оружия. Эти средства будут отражены в спецфонде внешних заимствований и направлены на расходы Минобороны.
  • Оставлено 4% налога на доходы физических лиц (кроме военного сбора) в общинах, что означает общую долю в 64% для местных бюджетов. Эти средства пойдут на покрытие расходов за коммунальные услуги и энергоносители. В то же время отменена субвенция областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на сумму 12,2 млрд грн.
  • Прифронтовые громады получили право не перечислять реверсные дотации в государственный бюджет, что высвободит 593 млн грн для местных нужд.
  • "Укрзализныце" выделены дополнительные 128 млн грн на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры.
  • Национальной академии наук выделили дополнительно 277,1 млн грн, в том числе для финансирования исследований в военной сфере.
  • Из бюджета исключили возможность политическим партиям покупать военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
  • Отменено обязательство для больниц держать средства на счетах в Казначействе.

Остальные положения остались без изменений и утверждены в том виде, в котором их подавало правительство. Далее документ ожидает голосования в сессионном зале во втором чтении и утверждения в целом.

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Напомним:

Кабинет министров Украины одобрил ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2025 год.

Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.

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