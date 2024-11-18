Комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению с изменениями
Понедельник, 18 ноября 2024, 11:05 -
Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады принял проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению и внес финальные правки.
Об этом сообщила председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.
Основные изменения, которые предложили депутаты:
- Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2 млрд долларов (около 90 млрд грн) для покрытия военных расходов, в частности на закупку оружия. Эти средства будут отражены в спецфонде внешних заимствований и направлены на расходы Минобороны.
- Оставлено 4% налога на доходы физических лиц (кроме военного сбора) в общинах, что означает общую долю в 64% для местных бюджетов. Эти средства пойдут на покрытие расходов за коммунальные услуги и энергоносители. В то же время отменена субвенция областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на сумму 12,2 млрд грн.
- Прифронтовые громады получили право не перечислять реверсные дотации в государственный бюджет, что высвободит 593 млн грн для местных нужд.
- "Укрзализныце" выделены дополнительные 128 млн грн на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры.
- Национальной академии наук выделили дополнительно 277,1 млн грн, в том числе для финансирования исследований в военной сфере.
- Из бюджета исключили возможность политическим партиям покупать военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
- Отменено обязательство для больниц держать средства на счетах в Казначействе.
Остальные положения остались без изменений и утверждены в том виде, в котором их подавало правительство. Далее документ ожидает голосования в сессионном зале во втором чтении и утверждения в целом.
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Напомним:
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