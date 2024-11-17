Графики отключений света в понедельник будут действовать по всей стране
В понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Подчеркивается, что с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.
Причина временного возвращения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье.
"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.Реклама:
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет