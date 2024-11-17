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Графики отключений света в понедельник будут действовать по всей стране

Воскресенье, 17 ноября 2024, 18:49 - Алексей Павлыш

В понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

Причина временного возвращения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье.

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"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Укрэнерго
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