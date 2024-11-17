Графики отключений света в понедельник будут действовать по всей стране

В понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

Причина временного возвращения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье.

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"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно.