Энергетики отменили экстренные отключения света в Киеве и нескольких областях

В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях отменили экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения отменены", - заявили в пресс-службе.

В случае изменений, энергетики оперативно об этом проинформируют.

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В то же время об отмене экстренных отключений в Одесской области не сообщили.

Напомним:

По указанию "Укрэнерго" в Одесской области ввели экстренные отключения света.

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В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.

В воскресенье 17 ноября враг совершил массированную атаку на энергетику Украины, в частности серьезно повредил оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.

В Киевской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в городе Киев вводят экстренные отключения света.