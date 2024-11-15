В Украине впервые за полтора месяца подешевели огурцы: причина

В Украине впервые за полтора месяца наблюдается существенное снижение цен на тепличные огурцы.

Об этом сообщает EastFruit.

На середину ноября диапазон оптовых цен на тепличные огурцы в Украине варьируется в пределах 70-100 грн/кг (1,70-2,42 долл/кг). Неделей ранее эти овощи продавали по 100-125 грн/кг (2,42-3,03 долл/кг).

Основным фактором снижения цены аналитики называют резкое увеличение на рынке предложения импортной продукции производства Турции. В то же время овощи из местных теплиц на рынок практически не поступали, что связано с сезонным фактором.

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В то же время по данным издания, сейчас импортные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 24% дороже, чем в середине ноября прошлого года.

При этом большинство продавцов тепличных овощей не исключают, что в ближайшие недели цены на импортные огурцы будут снижаться и в дальнейшем из-за постепенного роста предложения продукции на украинском рынке.

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Напомним:

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают расти третью неделю подряд и на конец прошлой недели достигли 80-100 грн/кг, что на 29% выше прошлогодних показателей.