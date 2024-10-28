В Україні ціни на огірки зростають третій тиждень поспіль

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати третій тиждень поспіль і на кінець минулого тижня сягнули 80-100 грн/кг, що на 29% вище минулорічних показників.

Про це повідомляє East Fruit.

"В умовах, що склалися, продавці отримали можливість і надалі підвищувати відпускні ціни на наявні партії огірків. Ближче до вихідних вони реалізують цю продукцію в діапазоні 80-100 грн/кг (1,94-2,42 дол./кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

За словами операторів ринку, ціни на тепличні огірки зростають внаслідок дефіциту цієї продукції в Україні, оскільки пропозиція огірків у місцевих комбінатах обмежена. Водночас попит на тепличні овочі з боку покупців залишається стриманим та стабільним.

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Імпортери зазначають, що готові розпочати закупівлі огірків у Туреччині, через суттєве скорочення пропозиції з українських господарств. Імпортні огірки зазвичай починають надходити на внутрішній ринок у другій половині жовтня, коли пропозиція місцевих овочів скорочується. Найбільші обсяги імпорту надходять в Україну в перші два місяці зими, коли внутрішнє виробництво практично відсутнє.

На сьогодні тепличні огірки в Україні вже в середньому на 29% дорожчі, ніж на відповідну дату торік.

Експерти вважають, що комбінати можуть продовжувати підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту. Вони прогнозують стабілізацію цін з початком поставок перших об’ємних партій огірків із зовнішніх ринків.

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