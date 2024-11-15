Unilever почти вдвое уменьшил запланированные сокращения персонала
Британская группа Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, пересмотрела планы по масштабному сокращению работников.
Об этом сообщает Reuters.
Председатель Европейского производственного совета Unilever (UEWC) Герман Зоггеберг сообщил, что в октябре удалось достичь соглашения, предусматривающего сокращение примерно 1700 рабочих мест в Европе вместо ожидаемых 3200.
UEWC раскритиковала идею большого сокращения, заявив, что реорганизация бизнеса по производству мороженого могла бы быть успешно осуществлена внутри Unilever.
По словам Зоггеберга, на европейском предприятии Unilever по производству мороженого будет создано около 1000 дополнительных рабочих мест, прежде всего для работников, пострадавших от сокращений в остальных подразделениях Unilever.
Ожидается, что выделение бизнеса по производству мороженого завершится до конца 2025 года.
Напомним:
Британский конгломерат Unilever, производящий бытовую химию и пищевые продукты, заявил о своем выходе с рынка РФ.
Один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии Unilever объявил, что отделит свое подразделение по производству мороженого, в котором работают такие популярные бренды, как Magnum и Ben & Jerry's, в отдельную компанию.