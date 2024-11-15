Unilever почти вдвое уменьшил запланированные сокращения персонала

Британская группа Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, пересмотрела планы по масштабному сокращению работников.

Об этом сообщает Reuters.

Председатель Европейского производственного совета Unilever (UEWC) Герман Зоггеберг сообщил, что в октябре удалось достичь соглашения, предусматривающего сокращение примерно 1700 рабочих мест в Европе вместо ожидаемых 3200.

UEWC раскритиковала идею большого сокращения, заявив, что реорганизация бизнеса по производству мороженого могла бы быть успешно осуществлена внутри Unilever.

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По словам Зоггеберга, на европейском предприятии Unilever по производству мороженого будет создано около 1000 дополнительных рабочих мест, прежде всего для работников, пострадавших от сокращений в остальных подразделениях Unilever.

Ожидается, что выделение бизнеса по производству мороженого завершится до конца 2025 года.

Напомним:

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Британский конгломерат Unilever, производящий бытовую химию и пищевые продукты, заявил о своем выходе с рынка РФ.

Один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии Unilever объявил, что отделит свое подразделение по производству мороженого, в котором работают такие популярные бренды, как Magnum и Ben & Jerry's, в отдельную компанию.