Світовий виробник повсякденних товарів Unilever повністю вийшов з РФ

Британський конгломерат Unilever, що виробляє побутову хімію та харчові продукти, заявив про свій вихід з ринку РФ.

Про це повідомляє гендиректор компанії Хайн Шумахер.

"Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group — російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому", – зазначив Шумахер.

Активи компанії Unilever у Росії містять такі відомі бренди, як Lipton, Knorr, Dove, Axe та Rexona.

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Зазначається, що продаж охоплює весь бізнес Unilever та чотири фабрики в Росії, а також бізнес у Білорусі.

"Протягом останнього року ми ретельно готували бізнес Unilever в Росії до потенційного продажу. Ця робота була дуже складною і передбачала відокремлення ІТ-платформ і ланцюжків постачань, а також міграцію брендів на кирилицю. Закінчення продажу завершує присутність Unilever в Росії", – сказав гендиректор компанії.

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Холдинг споживчих та побутових товарів Unilever, який прийшов у Росію ще 1991 року, дочекався рішення урядової комісії РФ про вихід з російського ринку.