Бюджетная поддержка Украины превысила $100 миллиардов: Минфин назвал главных доноров

С начала полномасштабного вторжения внешняя бюджетная поддержка Украины достигла 100,8 млрд долларов. Среди главных доноров: США и Европейский Союз.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В 2022 году Украина получила 31,1 млрд долларов, в 2023 году – 42,5 млрд долларов, в этом году – 27,2 млрд долларов.

Главными донорами стали:

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Евросоюз – 40,5 млрд долларов;

США – 28,2 млрд долларов;

МВФ – 11,4 млрд долларов;

Япония – 6,3 млрд долларов;

Канада – 5,4 млрд долларов.

В министерстве отметили, что крупнейшие пять партнеров по финансовой поддержке предоставили Украине вместе более 90% от всех привлеченных средств.

Более 30 миллиардов долларов или более 33% от общего объема – это гранты. То есть каждый третий доллар партнеры предоставили на безвозвратной основе, объяснили в Минфине.

Больше всего средств в форме грантов Украина получила от США и Европейского Союза. Также значительную поддержку на безвозвратной основе оказали Германия, Япония и Норвегия.

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Остальную часть внешнего финансирования Украина получила на льготных условиях, в частности, финансовую помощь от ЕС, которую предоставили в 2023 году. Она предусматривает компенсацию расходов на обслуживание по займу странами ЕС.

Инструмент Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы тоже включает около 2 млрд евро на покрытие процентов кредита от Европейского Союза.

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Напомним:

Ukraine Facility – программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В мае Совет Европейского Союза принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.

План для Ukraine Facility предусматривает 69 реформ, за которые отвечают более 150 квартальных индикаторов выполнения и 16 инвестиционных индикаторов. В третьем квартале Украина выполнила восемь из девяти индикаторов.

В середине ноября Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы поддержки Ukraine Facility.