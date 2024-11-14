Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы поддержки Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша", - заявил он.

По его словам, правительство рассчитывает на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за 2024 год составит 16,1 млрд евро.

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Напомним:

Ukraine Facility - программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

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В мае Совет Европейского Союза принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.

В целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро - гранты, рассчитывает Министерство финансов Украины.

План для Ukraine Facility предусматривает 69 реформ, за которые отвечают более 150 квартальных индикаторов выполнения и 16 инвестиционных индикаторов. В третьем квартале Украина выполнила восемь из девяти индикаторов.