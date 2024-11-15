Российские НПЗ сокращают переработку нефти из-за убытков: существует угроза закрытия - Reuters

По меньшей мере три российских нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства из-за значительных убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких затрат на кредиты.

Об этом сообщает Reuters.

Три завода - Туапсинский, Ильский и Новошахтинский - приостановили или сократили объемы производства в последние месяцы.

Отмечается, что закрытие нефтеперерабатывающих заводов свидетельствует о проблемах российской нефтеперерабатывающей промышленности, которая оказалась под прицелом атак украинских беспилотников, западных санкций против России, которые заставляют нефтепереработчиков продавать топливо со скидкой, а также высоких процентных ставок.

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Кризис сокращает экспорт топлива и снижает доходы компаний, что приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет в условиях высокой инфляции и неопределенности на энергетических рынках, которые и без того обеспокоены вялым спросом.

Наименее технологичные российские нефтеперерабатывающие заводы, которые не производят премиальных видов топлива, пострадали больше всего, понеся убытки до 102 долларов за метрическую тонну в течение нескольких месяцев второй половины 2024 года.

Россия имеет 30 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов, не считая несколько малых заводов, которые способны перерабатывать 5,5 млн баррелей в сутки.

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Напомним:

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

Взрыв, который произошел 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия.