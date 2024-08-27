Найбільший НПЗ РФ втратив майже половину потужності: причина

Вибух, який стався 26 серпня на Омському НПЗ, вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух на Газпромнєфть-ОНПЗ, найбільшому в Росії нафтопереробному заводі, вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11.

Установка АВТ-11 — найбільш продуктивна на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Кожна з них має потужність близько 8,6 млн тонн нафти на рік.

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На установках первинного перероблення відбувається розділення нафти на основні фракції – бензинову, гасову, солярову.

У 2023 році Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти і виробив 5,07 млн ​​тонн автобензину (11,5% від виробництва у РФ), 8,1 млн тонн дизпалива (9,2%) та 1,63 млн тонн авіагасу (15%).

За даними російської влади, внаслідок вибуху 7 людей перебувають у лікарні, один з них у важкому стані.

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Російські нафтопереробні заводи в серпні наростили експорт мазуту до рекордного за рік рівня.

Уряд Росії повертає заборону на вивезення з країни бензину, адже на гуртовому ринку ціни злетіли на десятки відсотків від початку року і виник дефіцит марки Аі-95.