США выделяет субсидию производителю чипов TSMC на 6,6 миллиарда долларов перед возвращением Трампа

Министерство торговли США заявило, что завершило процесс выделения государственной субсидии в размере 6,6 млрд долл для американского подразделения Taiwan Semiconductor Manufacturing Co для производства полупроводников в Фениксе, штат Аризона.

Об этом сообщает Reuters.

Заключенный контракт - следствие предварительной договоренности, объявленной в апреле, - является первым крупным контрактом, который будет заключен в рамках программы стоимостью 52,7 миллиарда долларов, созданной в 2022 году.

Издание отмечает, что это происходит за несколько недель до вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, который критиковал программу.

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В апреле TSMC согласилась увеличить запланированные инвестиции на 25 миллиардов долларов до 65 миллиардов долларов и построить третий завод в Аризоне до 2030 года.

Тайваньская компания будет производить самую современную в мире 2-нанометровую технологию на своем втором заводе в Аризоне, который, как ожидается, начнет производство в 2028 году.

Соглашение с TSMC также предусматривает предоставление дешевых государственных кредитов на сумму до 5 миллиардов долларов.

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Министерство торговли выделило 36 миллиардов долларов на проекты по производству микросхем, включая 6,4 миллиарда долларов для Samsung в Техасе, 8,5 миллиарда долларов для Intel и 6,1 миллиарда долларов для Micron Technology.

Сообщается, что Министерство торговли работает над завершением этих сделок до того, как Байден покинет пост 20 января.

Напомним:

США приказали крупнейшему производителю чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, прекратить поставки передовых микросхем китайским клиентам, которые часто используются в приложениях искусственного интеллекта.

Акции крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем TSMC, котирующиеся на бирже в Тайбэе, достигли рекордного уровня.