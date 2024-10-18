Акції виробника чипів TSMC досягли нового максимуму: причина

Акції найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем TSMC, що котируються на біржі в Тайбеї, досягли рекордного рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Акції TSMC, що котируються на біржі в Тайбеї, значно виросли після того, як компанія опублікувала прибуток за третій квартал, що перевищив прогнози, і дав хороші прогнози щодо високого попиту на штучний інтелект (ШІ).

Акції компанії закрилися на 4,8% на позначці 1 085 тайванських доларів (33,77 дол), перевищивши попередній рекорд в 1 080 тайванських доларів, зафіксований 11 липня.

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Таким чином, ринкова капіталізація TSMC становить близько 874 млрд дол, що є найвищим показником серед компаній, зареєстрованих на біржах Азії.

Однак компанія зіткнулася з певною політичною невизначеністю після того, як американське видання The Information повідомило, що Міністерство торгівлі США розслідує, чи виробляла вона чіпи для ШІ або смартфонів для китайської Huawei, чий доступ до некитайських чіпів був обмежений американським експортним контролем.

У липні 2020 року TSMC заявила, що припинила приймати нові замовлення від Huawei і не планує відвантажувати пластини після вересня цього року.

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Нагадаємо:

Прибутки тайванської компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company зросли на 54% завдяки буму виробництва чіпів ШІ.