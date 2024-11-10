США зобовʼязали TSMC припинити поставки до Китаю мікросхем, що використовуються в ШІ – Reuters

США наказали найбільшому виробнику чипів у світі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, припинити поставки передових мікросхем китайським клієнтам, які часто використовуються в додатках штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника, Міністерство торгівлі США надіслало TSMC листа, в якому накладає експортні обмеження на певні складні мікросхеми з 7-нанометровим або більш досконалим техпроцесом, призначені для Китаю, які використовуються в прискорювачах штучного інтелекту і графічних процесорах (GPU).

Обмеження мають почати діяти з понеділка 11 листопада.

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Повідомлення з'явилося всього через кілька тижнів після того, як TSMC повідомила Міністерство торгівлі про те, що один з її чіпів був знайдений в ШІ-процесорі Huawei. Дослідницька компанія Tech Insights розібрала продукт, виявивши чіп TSMC, що є очевидним порушенням експортного контролю.

Як повідомляли минулого місяця, TSMC призупинила поставки китайському розробнику мікросхем Sophgo після того, як його мікросхема збіглася з мікросхемою, знайденою в ШІ-процесорі Huawei.

Нагадаємо:

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TSMC сповістила США про те, що у продуктах Huawei було знайдено чипи їх виробництва. Про це стало відомо після того, як дослідницька компанія TechInsight розібрала один з продуктів китайської компанії.