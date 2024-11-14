Экономика Китая покажет рост после стимулов - Bloomberg

Экономика Китая набрала обороты в октябре, причем первые показатели указывают на восстановление после того, как правительство начало внедрять меры стимулирования в конце сентября.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что промышленное производство и розничные продажи будут расти более быстрыми темпами в октябре по сравнению с сентябрем, согласно прогнозам экономистов в опросе Bloomberg.

Правительственная поддержка рынка жилья, вероятно, способствовала росту продаж жилья, тогда как длительные выходные в начале октября поддержали розничную торговлю и туристические расходы.

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Дальнейшие признаки улучшения стали бы последним свидетельством поворота после того, как темпы роста в Китае замедлились до самых низких за последние 18 месяцев из-за спада на рынке недвижимости, слабого спроса и падения цен.

Но возвращение новоизбранного президента Дональда Трампа в Белый дом в начале следующего года может сорвать восстановление, поскольку он угрожает ввести тарифы на все китайские поставки в США, что может привести к резкому падению экспортных поступлений.

Прогнозируется, что промышленное производство в октябре вырастет на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, что является максимальным показателем с мая.

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Розничные продажи могут вырасти на 3,8% по сравнению с 2023 годом, что является самым быстрым темпом этого года.

Инвестиции в основной капитал, вероятно, вырастут до 3,5% за первые 10 месяцев по сравнению с ростом на 3,4% в январе-сентябре.

Инвестиции в недвижимость, вероятно, упадут на 9,9% за первые 10 месяцев, что является незначительным улучшением по сравнению с падением на 10,1% за первые девять месяцев.

Ожидается, что уровень безработицы среди городского населения в октябре составит 5,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Прогнозируется, что розничные продажи в Китае достигнут рекордного уровня в 4,5 триллиона юаней (623 миллиарда долл), чему способствовали недельные выходные, во время которых было совершено более трех четвертей миллиарда внутренних поездок.

Напомним:

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