Китай вдарить по компаніях США, якщо Трамп розпочне торгівельну війну – FT

Китай підготував потужні заходи у відповідь проти американських компаній, якщо обраний президент США Дональд Трамп знову розпалить торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Уряд Сі Цзіньпіна був захоплений зненацька перемогою Трампа у 2016 році та подальшим введенням вищих тарифів, жорсткіших інвестиційних обмежень і санкцій проти китайських компаній.

Однак, попри вразливість китайської економіки до тиску з боку США, Пекін за останні вісім років запровадив нові закони, які дозволяють йому вносити іноземні компанії до "чорного списку", вводити власні санкції та обмежувати доступ Америки до ключових ланцюгів постачання.

Реклама:

"Це двосторонній процес. Китай, звичайно, намагатиметься взаємодіяти з президентом Трампом, спробує домовлятися", — сказав Ван Дун, виконавчий директор Інституту глобального співробітництва та розуміння при Пекінському університеті. "Але якщо, як у 2018 році, переговори не дадуть результатів і доведеться боротися, ми рішуче захищатимемо права та інтереси Китаю".

Президент Джо Байден зберіг більшість заходів свого попередника проти Китаю, проте Трамп уже натякає на ще жорсткішу позицію, призначаючи прихильників жорсткої лінії щодо Китаю на важливі посади.

Китай наразі має у своєму розпорядженні "закон про санкції проти іноземців", що дозволяє йому відповідати на заходи інших країн, а також "список ненадійних суб'єктів" для іноземних компаній, які, на його думку, підривають національні інтереси. Розширений закон про контроль експорту дозволяє Пекіну використати своє глобальне домінування у постачанні таких ресурсів, як рідкоземельні метали та літій, які є критично важливими для сучасних технологій.

Реклама:

Ендрю Гілголм, керівник аналізу Китаю в консалтинговій компанії Control Risks, зазначив, що багато хто недооцінює шкоду, яку Пекін може завдати інтересам США.

Гілголм нагадав про "попереджувальні удари", завдані останніми місяцями. Серед них — санкції проти Skydio, найбільшого американського виробника дронів і постачальника для військових України, які забороняють китайським групам постачати компанії важливі компоненти.

Пекін також погрожував внести PVH (власника брендів Calvin Klein і Tommy Hilfiger) до "списку ненадійних", що може обмежити доступ компанії до величезного китайського ринку.

"Це лише верхівка айсберга", — зазначив Гілголм. "Я постійно кажу нашим клієнтам: "Ви думаєте, що врахували геополітичні ризики та торгівельну війну між США і Китаєм, але насправді — ні, адже Китай ще не завдав серйозного удару у відповідь"".

Китай також активно працює над тим, щоб зробити свої технологічні та ресурсні ланцюги постачання більш стійкими до впливу санкцій США, одночасно розширюючи торгівлю з країнами, які менш залежні від Вашингтона.

З погляду Пекіна, хоча відносини з США були більш стабільними під кінець президентства Байдена, політика адміністрації здебільшого залишалася такою ж, як і в перший термін Трампа.

"Всі вже очікували найгіршого, тому ніяких сюрпризів не буде. Всі готові", — зазначив Ван Чун, експерт із зовнішньої політики Університету міжнародних досліджень Чжецзян.

Нагадаємо:

Американська компанія Skydio, найбільший виробник дронів США та їх постачальник для української армії, зіткнулася з кризою в ланцюзі поставок після того, як Китай ввів санкції, заборонивши китайським компаніям надавати їй критично важливі компоненти.