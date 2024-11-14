"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%

Компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" с начала года нарастили добычу газа на 6%.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

За десять месяцев 2024 года они вместе добыли более 12,3 млрд куб. м голубого топлива.

"Несмотря на военные действия наши специалисты продолжают бурить новые скважины и стабильно наращивать добычу газа. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать украинцам устойчивое прохождение отопительного сезона на собственном топливе", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

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Напомним:

В ноябре "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", запустила новую скважину глубиной 5,9 км, которая добывает 110 тысяч кубометров газа в сутки.

В октябре "Нафтогаз" запустила скважину с дебитом 170 тыс. кубометров газа в сутки с помощью технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ).

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