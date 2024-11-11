"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину
Понедельник, 11 ноября 2024, 13:43 -
"Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", запустила новую скважину глубиной 5,9 км, которая добывает 110 тысяч кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что месторождению, где запустили новую скважину, уже более 45 лет. УГВ планирует заложить на этом месторождении еще две новые скважины.
В конце октября "Нафтогаз" запустил скважину с добычей 170 тысяч кубометров газа в сутки.
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Напомним:
В первом полугодии 2024 года "Нафтогаз" получил прибыль, что почти в 4 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.
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