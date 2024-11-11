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"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину

Понедельник, 11 ноября 2024, 13:43 - Артур Крыжный

"Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", запустила новую скважину глубиной 5,9 км, которая добывает 110 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что месторождению, где запустили новую скважину, уже более 45 лет. УГВ планирует заложить на этом месторождении еще две новые скважины.

В конце октября "Нафтогаз" запустил скважину с добычей 170 тысяч кубометров газа в сутки.

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Напомним:

В первом полугодии 2024 года "Нафтогаз" получил прибыль, что почти в 4 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

энергетика
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