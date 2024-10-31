"Укргаздобыча" запустила новую скважину

Группа "Нафтогаз" запустила скважину с дебитом 170 тыс. кубометров газа в сутки с помощью технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ).

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

До внедрения технологии скважина давала 70 тыс. кубометров в сутки.

Перед запуском обновленной скважины специалисты провели анализ геологической модели месторождения, просчитали все риски и составили специализированное оборудование для завершения скважин.

Реклама:

"Такая технология позволила привлечь к разработке залежи еще одного горизонта, а затем увеличить добычу газа на этой скважине", - отметил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Сергей Лагно.

Всего с начала года "Укргаздобыча" успешно применяет технологию ОРЭ на своих объектах. С момента ввода в эксплуатацию скважин по технологии ОРЭ дополнительная добыча на конец текущего года составит более 50 млн куб м газа.

Напомним:

Реклама:

В первом полугодии 2024 года "Нафтогаз" получил прибыль, что почти в 4 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.