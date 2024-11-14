Энергетики восстановили питание для почти 2 тысяч потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 1822 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий, а также призывают экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Энергосистема пока остается сбалансированной, но повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование.

В министерстве призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии.

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Кроме этого, в ведомстве рассказали, что на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. Общий объем - 3039 МВт*ч и мощностью 217 МВт.

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Напомним:

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14 ноября в результате российского удара в районе Слатино в Дергачевском районе Харьковской области была повреждена высоковольтная линия электропередачи.