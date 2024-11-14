Энергетики восстановили питание для почти 2 тысяч потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 1822 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий, а также призывают экономить электроэнергию.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Энергосистема пока остается сбалансированной, но повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование.
В министерстве призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии.
Кроме этого, в ведомстве рассказали, что на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. Общий объем - 3039 МВт*ч и мощностью 217 МВт.
Читайте также: Битва за свет продолжается. Репортаж с ТЭС, которую разрушили россияне
Напомним:
14 ноября в результате российского удара в районе Слатино в Дергачевском районе Харьковской области была повреждена высоковольтная линия электропередачи.