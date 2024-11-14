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На Харьковщине из-за вражеского удара повреждена ЛЭП: есть отключения электроэнергии

Четверг, 14 ноября 2024, 10:31 - Виктор Волокита

14 ноября в результате российского удара в районе Слатино на Харьковщине была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Он уточнил, что произошло это около 03:40. 

По его словам, по состоянию на утро 14 ноября электроснабжение отсутствует в Слатино, Безруках, Прудянке, Цуповке и Новой Казачьей.

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"На месте происшествия работают профильные специалисты. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно решить эту проблему", - отметил Задоренко.

Напомним: 

13 ноября из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводили графики ограничения мощности (ГОП). В тот же день вечером их отменили.  

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электроэнергия война
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