На Харьковщине из-за вражеского удара повреждена ЛЭП: есть отключения электроэнергии
Четверг, 14 ноября 2024, 10:31 -
14 ноября в результате российского удара в районе Слатино на Харьковщине была повреждена высоковольтная линия электропередачи.
Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Он уточнил, что произошло это около 03:40.
По его словам, по состоянию на утро 14 ноября электроснабжение отсутствует в Слатино, Безруках, Прудянке, Цуповке и Новой Казачьей.
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"На месте происшествия работают профильные специалисты. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно решить эту проблему", - отметил Задоренко.
Напомним:
13 ноября из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводили графики ограничения мощности (ГОП). В тот же день вечером их отменили.
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