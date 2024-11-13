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Цена Биткоина впервые пересекла рубеж в 90 тысяч долларов

Среда, 13 ноября 2024, 16:54 - Артур Крыжный

Криптовалюта Биткоин обновил исторический максимум цены и пересек рубеж в 90 тысяч долларов.

Это следует из данных CoinDesk.

По состоянию на 16:47 цена основной криптовалюты составляла $90836. Капитализация криптовалюты достигла $1,8 триллиона.

Крупнейшая криптовалюта в мире уже более чем удвоила свою стоимость с минимума этого года в $38505.

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В настоящее же время вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3295 за единицу.

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Напомним:

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Криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9% обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.

Исторический рост Биткоина поднял цену цифрового актива выше $89 тысяч и повысил общую стоимость рынка криптовалют до нового пика, а трейдеры делают ставки, что он достигнет $100 тысяч до конца года.

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