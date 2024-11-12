Біткоїн б'є рекорди: трейдери прогнозують ціну у $100 тисяч до кінця року

Історичне зростання Біткоїна підняло ціну цифрового активу вище $89 тисяч і підвищило загальну вартість ринку криптовалют до нового піка, а трейдери роблять ставки, що він сягне $100 тисяч до кінця року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найбільша криптовалюта зросла приблизно на 32% після виборів у США, досягнувши рекордної позначки в $89,599 у вівторок. На 10:45 торгувався на рівні $89077.

Трамп пообіцяв сприятливішу політику для криптовалют, а Республіканська партія посилює контроль над Конгресом, що збільшує його шанси реалізувати свій порядок денний. Серед інших планів Трампа — створення стратегічного резерву біткоїна та стимулювання внутрішнього майнінгу для перетворення США на криптовалютну столицю світу.

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Його позиція значно відрізняється від жорстких заходів Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти криптоіндустрії за президентства Джо Байдена. Нова риторика підсилила спекулятивні покупки великих і малих токенів, піднявши загальну вартість цифрових активів приблизно до $3,1 трлн, згідно з даними CoinGecko.

Біткоїн зараз перебуває в "режимі звіра", написав Кріс Вестон, голова відділу досліджень Pepperstone Group. "Питання для трейдерів, які ще не увійшли в ринок, полягає в тому, чи є ще можливість погнатися за цим розпеченим активом або ж варто зачекати на невелике відкатування і охолодження імпульсивного тренду".

Інвестори роблять ставки на опційному ринку, що Біткоїн перетне позначку $100 тисяч вже до кінця року, згідно з даними біржі Deribit.

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Відкриті контракти на ф’ючерси на біткоїн і другу за капіталізацією криптовалюту, ефір, на біржі CME Group Inc. досягли рекордних значень у понеділок, що свідчить про зростання зацікавленості з боку американських інституційних інвесторів.

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