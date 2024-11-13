В России прогнозируют появление дефицита электроэнергии в экономике

Проблема дефицита электроэнергии может появиться в экономике России в ближайшие 5-10 лет в связи с активным развитием майнинга в стране.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пишет Lenta.ru.

По словам чиновника, на фоне таких тенденций "у нас отдельные элементы энергосистемы стали энергодефицитными".

"Можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособной для майнинга?" - задал он в связи с этим вопрос.

Реклама:

Читайте также: Россия легализовала криптовалюты. Поможет ли это обойти западные санкции?

Напомним:

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют.

Реклама:

Республика России Дагестан призвала к усилению мер против криптовалютных майнеров, которые вызывают перебои с электроэнергией и пытаются обойти закон, строя майнинговые установки под землей.

В некоторых регионах России хотят запретить майнинг криптовалюты на государственном уровне из-за проблем с электроэнергией.