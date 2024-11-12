АвтоВАЗ просит помощи правительства РФ из-за многомиллиардных долгов

Российские власти готовят новые меры поддержки для АвтоВАЗа, поскольку концерну стало трудно платить по кредитам после повышения ключевой ставки Центробанком до 21% годовых.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что поскольку с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год, вопрос помощи компании обсуждается на уровне профильных ведомств.

В сентябре президент автоконцерна Максим Соколов сообщил, что долг компании превышает 100 млрд рублей (1 млрд долл).

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"Это серьезная нагрузка, особенно при текущей ключевой ставке, это сразу дополнительно еще почти 20 млрд рублей, которые надо найти на обслуживание кредитов ежегодно", - подчеркнул Соколов.

В 2023 году продажи автомобилей Lada в РФ выросли в 1,9 раза, до 352,6 тысяч штук, в результате чего АвтоВАЗ оказался на втором месте после производителей из КНР (456,1 тысячи).

В январе-октябре 2024 года его продажи составили 377,9 тысячи. При этом концерн рассчитывал реализовать до конца года 500 тысяч. Такую же планку он ставит перед собой и в 2025 году. Финансовую отчетность АвтоВАЗ не публикует.

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Напомним:

В сентябре 2024 года россияне установили рекорд по автокредитованию.

Российский "АвтоВАЗ" начал переговоры с китайским производителем "Haval" о поставках двигателей.

89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.