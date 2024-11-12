АвтоВАЗ просит помощи правительства РФ из-за многомиллиардных долгов
Российские власти готовят новые меры поддержки для АвтоВАЗа, поскольку концерну стало трудно платить по кредитам после повышения ключевой ставки Центробанком до 21% годовых.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Отмечается, что поскольку с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год, вопрос помощи компании обсуждается на уровне профильных ведомств.
В сентябре президент автоконцерна Максим Соколов сообщил, что долг компании превышает 100 млрд рублей (1 млрд долл).
"Это серьезная нагрузка, особенно при текущей ключевой ставке, это сразу дополнительно еще почти 20 млрд рублей, которые надо найти на обслуживание кредитов ежегодно", - подчеркнул Соколов.
В 2023 году продажи автомобилей Lada в РФ выросли в 1,9 раза, до 352,6 тысяч штук, в результате чего АвтоВАЗ оказался на втором месте после производителей из КНР (456,1 тысячи).
В январе-октябре 2024 года его продажи составили 377,9 тысячи. При этом концерн рассчитывал реализовать до конца года 500 тысяч. Такую же планку он ставит перед собой и в 2025 году. Финансовую отчетность АвтоВАЗ не публикует.
Напомним:
В сентябре 2024 года россияне установили рекорд по автокредитованию.
Российский "АвтоВАЗ" начал переговоры с китайским производителем "Haval" о поставках двигателей.
89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.