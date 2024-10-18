Росіяни взяли рекордну кількість автокредитів – Центробанк РФ

У вересні 2024 року росіяни встановили рекорд з автокредитування.

Про це повідомляє The Mosccow Times з посиланням на дані ЦБ РФ.

За місяць портфель виданих населенню автокредитів зріс на 124 млрд руб (1,29 млрд дол), а з початку року - майже на 800 млрд руб (8,3 млрд дол) і перевищив 2,5 трлн руб (25,94 млрд дол).

Таке стрімке зростання - на 46% за дев'ять місяців - пов'язане насамперед зі зростанням цін на автомобілі та очікуваннями їх постійного подорожчання через регулярне підвищення утилізаційного збору.

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З кінця 2023 року влада перекривала лазівки для ввезення машин за пільговими ставками збору і митних платежів через країни ЄАЕС (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан), змушуючи доплачувати різницю.

Цього літа стало відомо, що з жовтня утильзбір зросте на 70-85% залежно від параметрів машини (об'єм двигуна, вік) і потім буде індексуватися на 10-20% на рік до 2030 р.

Люди розуміють, що сильне подорожчання іномарок неминуче і поспішають купити їх, нехай і в кредит, попри ставки.

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Люди сподівалися обігнати пост цін і очікуване скорочення асортименту автомобілів,.

Кредитування автомобілів з пробігом теж зростає на 10%. Загалом же з січня по вересень кількість виданих кредитів на вживані машини зросла на 5%, а в грошовому вираженні - на 16%.

Нагадаємо:

89% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових автомобілів, йдуть до Китаю, заявив віцепрезидент з продажу та маркетингу АвтоВАЗу Дмитро Костромін.

Продавці вживаних автомобілів у Росії готуються підняти ціни до 30% восени 2024 року.