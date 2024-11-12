Зарплата растет вместе с конкуренцией: что происходит на украинском рынке труда
На рынке труда октябрь 2024 года отметился увеличением заработной платы и конкуренции среди соискателей. Количество вакансий минимально уменьшилось.
Об этом говорится в исследовании Work.ua.
Работодатели разместили на платформе 117 553 вакансий, что лишь на 130 меньше, чем было в сентябре.
Несмотря на это, в некоторых областях прослеживаем рост количества вакансий. Больше работы стало на Сумщине (+3%), Черниговщине (+3%), Харьковщине (+1%). Примечательно, что эти области являются приграничными. Среди областей-лидеров минимально увеличилось работы на Харьковщине и Киевщине (+0,3%).
И хотя здесь наблюдается положительная динамика, говорить о преодолении дефицита кадров еще рано.
Работодателям все еще трудно находить кандидатов на рабочие специальности, специалистов из сферы продаж и закупок, телекоммуникации и связи, охраны и безопасности.
Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бармен/бариста, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.
Пятерка компаний с наибольшим количеством вакансий на рынке труда изменилась. Силы обороны заняли четвертую строчку.
Среди лидеров также: "Розничная торговля" – 17 521 предложение работы; "Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт" – 10 171; "Гостинично-ресторанный бизнес" – 9 868 и "Медицина, здравоохранение, аптеки" – 6 503.
Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В октябре ими стали:
- "Горная промышленность" – 284 вакансии;
- "Лесная промышленность, лесообработка" – 274;
- "Туризм" – 215;
- "Шоу-бизнес, искусство, культура" – 163;
- "Дизайн" – 40.
Средний доход украинцев вырос на 1000 грн, что на 5% больше показателей сентября. В октябре средняя заработная плата увеличилась до 22 500 грн.
Увеличились доходы в таких категориях:
- "Сельское хозяйство, агробизнес" – до 24 тыс. грн (+7% к сентябрю);
- "Строительство, архитектура" – 27,5 тыс. грн (+6%);
- "Культура, музыка, шоу-бизнес" – 21,5 тыс. грн (+6%);
- "Логистика, склад, ВЭД" - 21 тыс. грн (+5%);
- "Медицина, фармацевтика" – 22,5 тыс. грн (+5%);
- "Рабочие специальности, производство" – 22,5 тыс. грн (+5%);
- "Финансы, банк" – 20 тыс. грн (+4%);
- "Администрация, руководство среднего звена" – 24 тыс. грн (+4%).
Значительно увеличилась заработная плата в категории "Охрана, безопасность": от 45 тыс. грн до 60 тыс. грн, что составляет 33%.
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Напомним:
Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно отдельному исследованию от Министерства экономики, является главной проблемой бизнеса сейчас.