Зарплата растет вместе с конкуренцией: что происходит на украинском рынке труда

На рынке труда октябрь 2024 года отметился увеличением заработной платы и конкуренции среди соискателей. Количество вакансий минимально уменьшилось.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

Работодатели разместили на платформе 117 553 вакансий, что лишь на 130 меньше, чем было в сентябре.

Несмотря на это, в некоторых областях прослеживаем рост количества вакансий. Больше работы стало на Сумщине (+3%), Черниговщине (+3%), Харьковщине (+1%). Примечательно, что эти области являются приграничными. Среди областей-лидеров минимально увеличилось работы на Харьковщине и Киевщине (+0,3%).

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инфографика: Work.ua

И хотя здесь наблюдается положительная динамика, говорить о преодолении дефицита кадров еще рано.

Работодателям все еще трудно находить кандидатов на рабочие специальности, специалистов из сферы продаж и закупок, телекоммуникации и связи, охраны и безопасности.

Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бармен/бариста, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.

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инфографика: Work.ua

Пятерка компаний с наибольшим количеством вакансий на рынке труда изменилась. Силы обороны заняли четвертую строчку.

Среди лидеров также: "Розничная торговля" – 17 521 предложение работы; "Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт" – 10 171; "Гостинично-ресторанный бизнес" – 9 868 и "Медицина, здравоохранение, аптеки" – 6 503.

Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В октябре ими стали:

"Горная промышленность" – 284 вакансии;

"Лесная промышленность, лесообработка" – 274;

"Туризм" – 215;

"Шоу-бизнес, искусство, культура" – 163;

"Дизайн" – 40.

Средний доход украинцев вырос на 1000 грн, что на 5% больше показателей сентября. В октябре средняя заработная плата увеличилась до 22 500 грн.

Увеличились доходы в таких категориях:

"Сельское хозяйство, агробизнес" – до 24 тыс. грн (+7% к сентябрю);

"Строительство, архитектура" – 27,5 тыс. грн (+6%);

"Культура, музыка, шоу-бизнес" – 21,5 тыс. грн (+6%);

"Логистика, склад, ВЭД" - 21 тыс. грн (+5%);

"Медицина, фармацевтика" – 22,5 тыс. грн (+5%);

"Рабочие специальности, производство" – 22,5 тыс. грн (+5%);

"Финансы, банк" – 20 тыс. грн (+4%);

"Администрация, руководство среднего звена" – 24 тыс. грн (+4%).

Значительно увеличилась заработная плата в категории "Охрана, безопасность": от 45 тыс. грн до 60 тыс. грн, что составляет 33%.

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Напомним:

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно отдельному исследованию от Министерства экономики, является главной проблемой бизнеса сейчас.