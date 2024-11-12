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Зарплата растет вместе с конкуренцией: что происходит на украинском рынке труда

Вторник, 12 ноября 2024, 14:29

На рынке труда октябрь 2024 года отметился увеличением заработной платы и конкуренции среди соискателей. Количество вакансий минимально уменьшилось. 

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

Работодатели разместили на платформе 117 553 вакансий, что лишь на 130 меньше, чем было в сентябре.

Несмотря на это, в некоторых областях прослеживаем рост количества вакансий. Больше работы стало на Сумщине (+3%), Черниговщине (+3%), Харьковщине (+1%). Примечательно, что эти области являются приграничными. Среди областей-лидеров минимально увеличилось работы на Харьковщине и Киевщине (+0,3%).

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инфографика: Work.ua

И хотя здесь наблюдается положительная динамика, говорить о преодолении дефицита кадров еще рано. 

Работодателям все еще трудно находить кандидатов на рабочие специальности, специалистов из сферы продаж и закупок, телекоммуникации и связи, охраны и безопасности. 

Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бармен/бариста, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.

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инфографика: Work.ua

Пятерка компаний с наибольшим количеством вакансий на рынке труда изменилась. Силы обороны заняли четвертую строчку. 

Среди лидеров также: "Розничная торговля" – 17 521 предложение работы; "Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт" – 10 171; "Гостинично-ресторанный бизнес" – 9 868 и "Медицина, здравоохранение, аптеки" – 6 503.

Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В октябре ими стали: 

  • "Горная промышленность" – 284 вакансии;
  • "Лесная промышленность, лесообработка" – 274;
  • "Туризм" – 215;
  • "Шоу-бизнес, искусство, культура" – 163;
  • "Дизайн" – 40.

Средний доход украинцев вырос на 1000 грн, что на 5% больше показателей сентября.  В октябре средняя заработная плата увеличилась до 22 500 грн. 

Увеличились доходы в таких категориях:

  • "Сельское хозяйство, агробизнес" – до 24 тыс. грн (+7% к сентябрю);
  • "Строительство, архитектура" – 27,5 тыс. грн (+6%);
  • "Культура, музыка, шоу-бизнес" – 21,5 тыс. грн (+6%);
  • "Логистика, склад, ВЭД" - 21 тыс. грн (+5%);
  • "Медицина, фармацевтика" – 22,5 тыс. грн (+5%);
  • "Рабочие специальности, производство" – 22,5 тыс. грн (+5%);
  • "Финансы, банк" – 20 тыс. грн (+4%);
  • "Администрация, руководство среднего звена" – 24 тыс. грн (+4%).

Значительно увеличилась заработная плата в категории "Охрана, безопасность": от 45 тыс. грн до 60 тыс. грн, что составляет 33%.

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Напомним:

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно отдельному исследованию от Министерства экономики, является главной проблемой бизнеса сейчас.

работа исследования
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