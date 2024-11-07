Минэкономики фиксирует дефицит кадров во всех отраслях и 8 миллионов экономически неактивных украинцев

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы сказали о цифрах и прогнозах, и я уверена, что многие из присутствующих в этом зале слышали и о 8,6 миллиона дополнительных работников, как нам сообщила Международная организация труда в результате своего исследования.

Министерство экономики проводило отдельное исследование, и мы установили, что нам нужно 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда", - заявила она на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в четверг.

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Бережная добавила, что "огромным полем" для сотрудничества и правительства, и бизнеса, и общественных организаций является создание большего количества программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

По ее словам, в Украине уже есть программы переобучения и ваучеров, а также существует Coursera и ее проект повышения квалификации Reskill, в рамках которого предоставляются 30 тыс. стипендий.

"Но в то же время это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. Или это люди, которые не ищут работу по определенным причинам в связи с инвалидностью, или это ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, или это женщины, которые не могут сочетать семейные обязанности и рабочие обязанности", - подчеркнула Бережная.

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Поэтому, как считает заместитель министра, огромная концентрация работы должна быть выполнена, чтобы активировать эти группы экономически неактивного населения.

Напомним:

Правительство Украины готовится ввести новые правила для определения критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.