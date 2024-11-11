Авиакомпания "Новой почты" готовится к открытию рейсов в США

Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Отмечается, что сейчас идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку.

Кроме этого, Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев.

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"Этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове", - говорится в сообщении.

Следующий шаг - тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.

Напомним:

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Авиакомпания Supernova Airlines совершила первый рейс на собственном самолете Boeing.

Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.