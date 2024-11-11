Авиакомпания "Новой почты" готовится к открытию рейсов в США
Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США.
Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
Отмечается, что сейчас идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку.
Кроме этого, Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев.
"Этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове", - говорится в сообщении.
Следующий шаг - тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.
Напомним:
Авиакомпания Supernova Airlines совершила первый рейс на собственном самолете Boeing.
Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.