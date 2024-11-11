Рынок китайских микросхем растет, несмотря на усилия США ограничить экспорт технологий

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Китайский индекс полупроводников подскочил почти до трехлетнего максимума в понедельник на ставках на то, что Пекин начнет больше инвестировать в самодостаточность в высокотехнологичном секторе чипов.

Об этом сообщает Reuters.

Аналитики говорят, что, хотя запрет TCMS поставлять в Китай определенные микросхемы может привести к краткосрочным проблемам для китайских фирм, занимающихся разработкой микросхем для ускорителей искусственного интеллекта и графических процессоров, он может пойти на пользу Китаю, поскольку компании будут иметь мало альтернатив.

Индекс CSI Semiconductor, подскочил более чем на 6% до самого высокого уровня с 20 декабря 2021 года, а индекс CSI Integrated Circuits, вырос на 5%. Акции SMIC, крупнейшей литейной компании Китая и главной альтернативы TSMC в стране, выросли более чем на 4%.

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Несколько китайских технологических фирм и разработчиков микросхем в последние годы стремились разработать собственные передовые процессоры после того, как США наложили санкции на Huawei Technologies и запретили таким компаниям, как Nvidia и AMD, продавать свои самые современные чипы в Китай.

Единственным литейным заводом в Китае, способным производить чипы с технологическим процессом 7 нм, является SMIC, который известен тем, что помогает Huawei производить чипы, используемые в ее последних смартфонах, включая Mate 60 и Pura 70.

Аналитики утверждают, что SMIC производит такие современные чипы на оборудовании, которое поставляют такие компании, как нидерландская ASML и американская Applied Materials, и которое она успела закупить до того, как санкции США вступили в силу.

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Напомним:

Китай заявил, что недоволен новым экспортным контролем Нидерландов над инструментами для производства микросхем ASML.

Акции крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp выросли на 28% на фоне надежд по новым мерам политической и финансовой поддержки для индустрии.

Китай потратил на оборудование для производства микросхем в первом полугодии 2024 года больше, чем Южная Корея, Тайвань и США вместе взятые.