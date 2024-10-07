Акції виробника чипів КНР з "чорного списку" США взлетіли на тлі чуток про стимули від уряду

Акції найбільшого китайського виробника чипів Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 28% на тлі сподівань з нових заходів політичної та фінансової підтримки для індустрії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Акції SMIC, яку Вашингтон заніс у чорний список через звинувачення у підтримці китайської армії, піднялися на 28% у понеділок, досягнувши свого найвищого рівня за останні чотири роки. Це збільшило її вартість з четверга на 65%, або приблизно на $10,7 мільярда.

Менші конкуренти, такі як Hua Hong Semiconductor Ltd. та Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., разом збільшили свою капіталізацію більш ніж на $2 мільярди за цей період.

Реклама:

Зростання в секторі відображає загальне пожвавлення ринку з кінця вересня, коли обіцянки політичної підтримки відновили довіру до другої за величиною економіки світу.

Багато інвесторів очікують, що Пекін — намагаючись стимулювати нерухомість та фінансовий сектор — також допоможе виробникам чипів. Чипи, які є основою технологій від штучного інтелекту до електромобілів, є ключовими у довгостроковому конфлікті з США за геополітичне лідерство.

Інвестори стежать за можливими додатковими політичними заходами після того, як китайські лідери сигналізували про намір зупинити сповільнення економічного зростання країни.

Реклама:

Перед тижневими святами уряд запровадив стимулюючі заходи, від зниження відсоткових ставок до обіцянки вкласти до $340 мільярдів у підтримку фондового ринку. Очікується, що у вівторок провідний економічний планувальник Китаю представить новий пакет політик для стимулювання зростання економіки.

Акції, зареєстровані в Гонконзі, були єдиним способом торгівлі китайськими виробниками чипів протягом останнього тижня, оскільки материкові ринки були закриті до вівторка.

Китай, який суттєво відстає у виробництві чипів порівняно зі своїми західними конкурентами, вливає величезні кошти в цей сектор. За оцінками Вашингтонської Асоціації напівпровідникової індустрії, країна витратить понад $142 мільярди до середини 2024 року.

У рамках цих зусиль уряд збирає ще $27 мільярдів для так званого "Великого фонду", який керує державними інвестиціями в низку компаній, включаючи лідерів галузі, таких як SMIC та Huawei Technologies Co.

Пекін і місцева влада не розголошують загальних даних про фінансування напівпровідникового сектора, але окремі компанії повідомляють про частину отриманих субсидій. Оцінки значно варіюються, оскільки кошти надходять з державних фондів, місцевого фінансування та через різноманітні пільги і податкові знижки.