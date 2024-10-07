Акції виробника чипів КНР з "чорного списку" США взлетіли на тлі чуток про стимули від уряду
Понеділок, 7 жовтня 2024, 09:56 -
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Акції найбільшого китайського виробника чипів Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 28% на тлі сподівань з нових заходів політичної та фінансової підтримки для індустрії.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Акції SMIC, яку Вашингтон заніс у чорний список через звинувачення у підтримці китайської армії, піднялися на 28% у понеділок, досягнувши свого найвищого рівня за останні чотири роки. Це збільшило її вартість з четверга на 65%, або приблизно на $10,7 мільярда.
Менші конкуренти, такі як Hua Hong Semiconductor Ltd. та Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., разом збільшили свою капіталізацію більш ніж на $2 мільярди за цей період.
Зростання в секторі відображає загальне пожвавлення ринку з кінця вересня, коли обіцянки політичної підтримки відновили довіру до другої за величиною економіки світу.
Багато інвесторів очікують, що Пекін — намагаючись стимулювати нерухомість та фінансовий сектор — також допоможе виробникам чипів. Чипи, які є основою технологій від штучного інтелекту до електромобілів, є ключовими у довгостроковому конфлікті з США за геополітичне лідерство.
Інвестори стежать за можливими додатковими політичними заходами після того, як китайські лідери сигналізували про намір зупинити сповільнення економічного зростання країни.
Перед тижневими святами уряд запровадив стимулюючі заходи, від зниження відсоткових ставок до обіцянки вкласти до $340 мільярдів у підтримку фондового ринку. Очікується, що у вівторок провідний економічний планувальник Китаю представить новий пакет політик для стимулювання зростання економіки.
Акції, зареєстровані в Гонконзі, були єдиним способом торгівлі китайськими виробниками чипів протягом останнього тижня, оскільки материкові ринки були закриті до вівторка.
Китай, який суттєво відстає у виробництві чипів порівняно зі своїми західними конкурентами, вливає величезні кошти в цей сектор. За оцінками Вашингтонської Асоціації напівпровідникової індустрії, країна витратить понад $142 мільярди до середини 2024 року.
У рамках цих зусиль уряд збирає ще $27 мільярдів для так званого "Великого фонду", який керує державними інвестиціями в низку компаній, включаючи лідерів галузі, таких як SMIC та Huawei Technologies Co.
Пекін і місцева влада не розголошують загальних даних про фінансування напівпровідникового сектора, але окремі компанії повідомляють про частину отриманих субсидій. Оцінки значно варіюються, оскільки кошти надходять з державних фондів, місцевого фінансування та через різноманітні пільги і податкові знижки.