В Украине обновили условия субсидии на оплату света при отключениях электроэнергии

Правительство поддержало изменения в законодательстве от Минсоцполитики, которые позволят украинским семьям сохранить субсидии и льготы на коммунальные услуги по электроэнергии, даже если семья потребила меньше из-за отключений.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Основные изменения включают:

Неизменный размер субсидий. На время военного положения, если семья потребила меньше электроэнергии из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет оставаться на прежнем уровне.

На время военного положения, если семья потребила меньше электроэнергии из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет оставаться на прежнем уровне. Повышение лимита покупок. Предельная сумма покупки, которая ограничивает назначение субсидии, увеличена с 50 до 100 тысяч грн.

Предельная сумма покупки, которая ограничивает назначение субсидии, увеличена с 50 до 100 тысяч грн. Новые правила для приобретения генераторов. Расходы на покупку генератора или единовременный платеж по кредиту на его покупку в сумме до 150 тысяч грн не будут учитываться при расчете субсидий.

Напомним:

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Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц начнется с середины января 2025 года.

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, по которому временно перемещенные лица в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья.