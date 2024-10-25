Переселенцям почнуть видавати субсидію на оренду житла, але не по всій Україні

Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким тимчасово переміщені особи в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

Мова йде про оренду житла в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.

"Це можливо тільки для договорів оренди, оформлених і зареєстрованих у спеціальній базі Пенсійного фонду. Субсидія на оренду житла не вплине на можливість отримувати субсидію на оплату комунальних послуг", - написав Гончаренко в телеграмі.

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За його словами, норматив орендованої площі становить 13,65 кв. м на людину, але не менше ніж 35,22 кв. м на сім'ю. Також субсидія надаватиметься, якщо витрати сім'ї на оренду перевищать 30% сукупного доходу.

Нагадаємо:

Уряд продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

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