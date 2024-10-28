У Мінсоцполітики повідомили, коли переселенці отримуватимуть субсидії за оренду житла

Призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Завдяки цій субсидії ВПО, які не мають достатньо коштів для оплати оренди житла, можуть отримати від держави фінансову допомогу. Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що як і житлово-комунальні субсидії, субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд України, а отримувати субсидію на оренду житла можна буде одночасно з субсидією на комунальні послуги.

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"Призначення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться з середини січня 2025 року. Відтак, родини ВПО, які потребують підтримки в оренді житла, зможуть звертатися по призначення субсидії на оренду, починаючи з середини січня 2025 року. Мінсоцполітики додатково повідомить громадян про початок прийому заяв на призначення цього виду підтримки", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, розмір субсидії на оренду розраховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї, а на це впливатимуть рівень доходу сім'ї, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла.

"Оскільки вартість оренди суттєво відрізняється у різних регіонах, а також у великих містах і невеликих населених пунктах, це враховуватиметься при визначенні розміру субсидії на оренду житла (через коефіцієнти вартості житла у різних регіонах, які затверджено постановою)", - зазначили в міністерстві.

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким тимчасово переміщені особи в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Мова йде про оренду житла в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.