Евро упало до минимума за 4,5 месяца против доллара из-за беспокойства пошлинами

Евро упало до минимума с конца июня по отношению к доллару, поскольку инвесторы обеспокоены возможными пошлинами США, которые ударят по экономике еврозоны.

Об этом сообщает Reuters.

Евро снизилось на 0,3% до 1,0685 долл после достижения 1,0679 долл, самого низкого уровня с конца июня.

Индекс доллара вырос на 0,3% до 105,32. На прошлой неделе он подскочил более чем на 1,5% до 105,44, самого высокого уровня с начала июля, после того, как результаты президентских выборов в США показали победу Трампа.

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Доллар восстановил 0,8% к иене до 153,82 после того, как был отброшен с максимума прошлой недели на уровне 154,70 из-за риска японской интервенции.

Доллар находился в непосредственной близости от уровней, которые наблюдались сразу после президентских выборов в США по отношению к основным валютам, поскольку рынки были сосредоточены на данных и выступлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ждали ясности относительно будущей политики США.

Аналитики ожидают, что меры Дональда Трампа окажут давление на инфляцию и доходность облигаций, одновременно ограничивая возможности ФРС по смягчению политики.

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Однако они видят, что инвесторы торгуют на основе экономических данных и подсказок о перспективах ставок, прежде чем увидеть, какой на самом деле будет политика Трампа на практике.

Напомним:

Bitcoin обновил исторический максимум цены и достиг пика в $82,394 на ожиданиях благоприятной регуляции после избрания Дональда Трампа президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс.

Результаты выборов президента США привели к падению курса евро. Некоторые банки прогнозируют усиление этой тенденции.