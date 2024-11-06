Перемога Трампа може призвести до повернення паритету євро і долара – Bloomberg

Результати виборів президента США призвели до падіння курсу євро. Певні банки прогнозують посилення цієї тенденції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деякі великі банки та фінансові установи, такі як ABN Amro, ING, Manulife, прогнозують подальше падіння євро й очікують досягнення паритету з доларом США (тобто до співвідношення 1:1) протягом найближчих місяців, тоді як інші (Mizuho, Deutsche Bank) прогнозують падіння до 1,03-1,05 дол до кінця року.

Політика Трампа розглядається як така, що може посилити інфляцію в США, що змусить Федеральну резервну систему утримувати високі ставки або навіть підвищувати їх для боротьби з інфляцією.

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Водночас Трамп обіцяє запровадити торгові мита, що може завдати серйозної шкоди європейській економіці, яка вже перебуває не в найкращому стані. У відповідь на це Європейський центральний банк буде змушений знижувати ставки більш агресивно, щоб стимулювати економічне зростання.

Що вищі ставки – то вища дохідність державних облігацій, а отже, такий сценарій сприятиме швидшому перетоку капіталів у доларовий простір.

Ринки закладають у свої прогнози зниження ставок у США на 1%, у єврозоні – на 1,30% до вересня 2025 року.

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Нагадаємо:

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США спричинила зміни на фондових ринках, оскільки інвестори поспішали підтримати компанії, що виграють від його перемоги, і продавали акції очікуваних "лузерів".

Російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах, реагуючи на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.