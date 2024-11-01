В Украине запускают пилотный проект 5G-связи в трех городах – Минцифры
Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Пилотный проект продлится два года в двух этапах и охватит три города. Цель - проверить совместимость 5G с военным оборудованием. Этим займутся НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот.
5G способен передавать данные в десять раз быстрее, чем 4G, что открывает новые возможности для передачи больших объемов информации на высоких скоростях. По плану, полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.
Кроме того, новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освобожденные частоты 694-862 МГц от телевидения планируют освободить для мобильной связи.
Напомним:
Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в пандемическом 2020 году.
Ранее, в Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск пилотной версии технологии 5G в 2024 году.