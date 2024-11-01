В Украине запускают пилотный проект 5G-связи в трех городах – Минцифры

Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Пилотный проект продлится два года в двух этапах и охватит три города. Цель - проверить совместимость 5G с военным оборудованием. Этим займутся НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот.

5G способен передавать данные в десять раз быстрее, чем 4G, что открывает новые возможности для передачи больших объемов информации на высоких скоростях. По плану, полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.

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Кроме того, новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освобожденные частоты 694-862 МГц от телевидения планируют освободить для мобильной связи.

Напомним:

Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в пандемическом 2020 году.

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Ранее, в Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск пилотной версии технологии 5G в 2024 году.