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Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров

Четвер, 21 вересня 2023, 17:53 - Лія Ільченко

У Міністерстві цифрової трансформації анонсують запуск пілотної версії технології 5G вже наступного року.

Про це в інтерв'ю Forbes.ua заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році", - сказав він.

Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G.

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"Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - зазначив він.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.

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Тоді у Мінцифри розраховували, що 2021 року вдасться розгорнути експериментальні зони з 5G, щоби протестувати технологію.

При застосуванні 5G швидкість інтернету збільшується у 10-20 разів і можливо під'єднувати більшу кількість девайсів на одній площині, що використовують інтернет.

5G Мінцифри
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