В "Укрэнерго" оценили возможность введения графиков отключения света

По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо повлечет рост уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - говорится в сообщении.

В энергокомпании добавили, что "Укрэнерго", совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает "все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления".

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Напомним:

Почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры.

В "Центрэнерго" отмечают, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".

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