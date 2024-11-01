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В "Укрэнерго" оценили возможность введения графиков отключения света

Пятница, 1 ноября 2024, 15:24 - Артур Крыжный

По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо повлечет рост уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - говорится в сообщении.

В энергокомпании добавили, что "Укрэнерго", совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает "все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления".

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Напомним:

Почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры.

В "Центрэнерго" отмечают, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".

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энергетика
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Экономическая правда
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