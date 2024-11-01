Рост ключевой ставки в РФ: торговые центры оказались на грани банкротства

Рост кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки Центробанка России до 21% и сложности с обслуживанием долгов могут привести к массовому банкротству торговых центров (ТЦ).

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Коммерсант", который ознакомился с письмом Союза торговых центров (СТЦ) на имя главы Минэкономразвития.

В организации отметили, что половина российских ТЦ обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой. Многие из них уже столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности.

В связи с этим владельцы ТЦ попросили правительство субсидировать ставку по залоговым кредитам до 7-10%, ввести мораторий на изменение условий по имеющимся займам и предоставить отсрочку по выплате основного долга на пять-десять лет.

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Как пишет издание, под угрозой банкротства в 2025 году окажутся не менее 200 ТЦ, говорит старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. "Более 50% портфеля торговой недвижимости, заложенной в ключевых банках страны, уже в зоне риска: их соотношение долга к стоимости недвижимости превышает 80%", - пояснила эксперт.

По ее словам, часть собственников, осознавая угрозу дефолта, стремится продать свои активы. При этом они часто не готовы вкладывать собственные средства на покрытие кредита, добавила Малахатько.

Напомним:

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Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

Продукты питания в России в следующем году могут подорожать еще на 8-20% из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка РФ.