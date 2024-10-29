Росіян попередили про подорожчання продуктів

Продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8–20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації експортерів та імпортерів Артур Леєр, передає The Moscow Times.

"Ціни на продукти харчування – одна з найволатильніших категорій. 2025 року ми, швидше за все, побачимо чергове підвищення. Особливо це буде помітно в цінах на імпортні продукти, сезонні фрукти та овочі", – сказав Леєр.

За його словами, вартість молока може збільшитися до 90 руб. за літр, що на 10-15% вище за поточні значення. Яловичина подорожчає до 700-800 руб. за кг (зростання на 12%), а свинина – до 500-600 руб. за кг (зростання на 10%).

Реклама:

"Крім того, у разі дефіциту імпортних продуктів, таких як фрукти та овочі, ціни можуть зрости на 15-20%", – додав він.

При цьому з початку 2024 року ціни на продукти харчування в Росії зростали вище загального рівня інфляції, який станом на 21 жовтня становив 8,4% у річному вираженні.

Так, згідно з даними Росстату, картопля подорожчала на 50,4% з кінця минулого року, вершкове масло – на 23,43%, сметана – на 11,96%, молоко – на 11,82%, баранина – на 21,15%, яловичина – на 10,24%, хліб – на 11,22%, а яблука – на 13,14%.

Реклама:

Прискорення продовольчої інфляції б'є насамперед по малозабезпеченим людям, у яких висока частка витрат на їжу.

Російська влада часто наводить дані про зниження бідності – у 2023 році частка росіян з доходами нижчими від межі бідності опустилася до мінімальних за всю історію 8,5% (у 2021 році – 11,1%), однак у Росії дуже висока частка людей із доходами трохи вища за межі бідності – так званих "передбідних".

Ці люди за формальними критеріями не бідні, але за погіршення ситуації повернуться до цієї категорії. До "передбідних" належать пенсіонери, які вже страждають від зростання цін: за даними Росстату, в липні реальний (з поправкою на інфляцію) розмір пенсій був на 1,3% меншим, ніж роком раніше.

Окрім того, частка росіян, яким вистачає грошей на їжу, але не вистачає на купівлю одягу чи взуття, багато років тримається на рівні близько 20-25%.

Нагадаємо:

Російський центральний банк, як очікується, підвищив ключову процентну ставку на 100 базисних пунктів до 20%, до рівня, який був на початку вторгнення в Україну.