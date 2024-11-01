Акции Boeing растут, поскольку компания предложила лучшую зарплату для прекращения забастовки

Акции Boeing выросли на 2% после того, как американский авиастроитель повысил заработную плату около 33 000 бастующих, что стало последней попыткой прекратить разрушительную забастовку после того, как работники отклонили два предыдущих предложения.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 4 октября, работники будут голосовать за предложение, которое предусматривает повышение заработной платы до 38% в течение четырех лет с 35% ранее, а также предлагает улучшенный бонус при подписании контракта, но не удовлетворяет их ключевое требование - возвращение к пенсионной системе с определенными выплатами.

Отмечается, что пока не понятно, как проголосуют работники, поскольку новое предложение вызвало неоднозначную реакцию.

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Семинедельная забастовка остановила производство самых продаваемых самолетов Boeing 737 MAX, а также широкофюзеляжных 767 и 777, что привело к убыткам авиастроителя в размере 6 млрд долл в третьем квартале и осложнило усилия генерального директора Келли Ортберг по восстановлению производства.

Напомним:

Компания Boeing привлекла около $21 миллиарда через расширенную продажу акций, одну из крупнейших в истории публичных компаний, чтобы стабилизировать свои финансы и избежать возможного снижения кредитного рейтинга.

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Против последнего предложения Boeing проголосовали 64% рабочих, соответственно оно отклонено.