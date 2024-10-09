Украина способна пройти зиму без отключений света – министр энергетики
Украина способна пройти зиму без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся разрушить уцелевшие после предыдущих атак объекты критической энергетической инфраструктуры.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил на форуме Forbes.
В недавнем отчете ООН вероятную продолжительность отключений света зимой оценили от четырех до 18 часов в сутки.
"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов", - говорит Галущенко.
Отключения света зимой, по словам министра, могут быть из-за аварийных ремонтов, но они не будут иметь системный характер.
Самое надежное средство защиты энергообъектов, подчеркивает Галущенко - это ПВО.
До конца года Украина получит оборудование для распределенной генерации электроэнергии общей мощностью более 1 ГВт, но подключить все в 2024-м не успеет.
Напомним:
Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии при температуре от нуля градусов по Цельсию и выше.
"Укрэнерго" считает пессимистичным сценарий возможной катастрофы, связанной с отсутствием электроэнергии зимой, но легкой зима не будет.
Дефицит генерации и отключения света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в день.